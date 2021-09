Ein Fußball-Trainer im Homeoffice, so etwas gibt es auch nicht alle Tage. Doch für Germania Halberstadts Trainer Benjamin Duda ist dies ein notwendige Maßnahme, da sich der 33-Jährige in häuslicher Quarantäne befindet. Duda ist doppelt geimpft, dennoch hat er sich mit dem Corona-Virus infiziert. "Vergangenen Sonntag habe ich noch das Training geleitet, auf der Fahrt nach Hause habe ich dann gemerkt, dass etwas im Anmarsch ist. Freitagfrüh wurde ich positiv auf das Corona-Virus getestet. Auch unser Co-Trainer ist infiziert“, sagte Duda und ergänzte: "Wir gehören wohl zu den wenigen Menschen, die als Impfdurchbrecher zu bezeichnen sind. Ich bin aber optimistisch, was die Zukunft betrifft."

Bis zum 23. September befindet sich der Germania-Coach noch in Quarantäne. Dann geht der 33-Jährige davon aus, dass er nach einem negativen Test wieder mit der Mannschaft arbeiten darf, die momentan von Thomas Waldow trainiert wird. Demnach stünden für Duda mit dem Team noch drei Einheiten an, denn am 26. September steht für die Germania das Auswärtsspiel bei Lok Leipzig auf dem Plan. "Wir nehmen es so, wie es kommt. Wir werden alles tun, um die Mannschaft wieder in die Spur zu bekommen", bekräftigte Duda im Hinblick auf die schwere Aufgabe in Probstheida. Allerdings gibt Duda, der erst seit Saisonbeginn VfB-Trainer ist, auch zu: "Im Rahmen eines fairen Wettbewerbs fahre ich lieber an einem Dienstag- oder Mittwochabend nach Leipzig als am kommenden Sonntag."