Die BSG Chemie Leipzig gehört in der noch jungen Saison zu den Überraschungsteams der Regionalliga Nordost. Nach dem 1:1 am Samstag gegen die Hertha-Bubis gibt es für die Mannschaft von Chemie Trainer Miroslav Jagatic kein Verschnaufen. Bereits am Dienstag (17:30 Uhr im Livestream und in der SpiO-App) geht es zum Auswärtsspiel zum SV Lichtenberg 47.