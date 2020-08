Dessen ungeachtet hofft Förster für die weitere Zukunft auf ein größeres Publikum im Ernst-Abbe-Sportfeld, was nach seiner Aussage von der "Disziplin der Zuschauer" und vom "Infektionsgeschehen in und um Jena" abhängt. Mit der DFB-Pokal-Variante der VSG Altglienicke, das Heimrecht an den 1. FC Köln abzugeben, kann sich Förster - auf Jena bezogen - nicht anfreunden: "Momentan findet die Partie gegen den SV Werder Bremen im Ernst-Abbe-Sportfeld statt, hoffentlich mit mehr Zuschauern. Das soll ein Highlight unter Flutlicht werden." Die Partie ist für Samstag, 12. September, um 20:45 Uhr angesetzt.