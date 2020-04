Geht es nach dem Trainer und Sportdirektor des 1. FC Lok Leipzig, wird die Saison in der Regionalliga Nordost zu Ende gespielt. "Gerecht wäre, wenn wir die Saison zu Ende spielen. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Wir können im Juli, August und September spielen. Wir haben keinen Druck, keine Europameisterschaft, wir können warten. Wir brauchen auch keine Winterpause. Da muss man flexibel sein, etwa Spielerverträge für 3 Monate verlängern", sagte Wolf im SpiO-Talk. Alle Rechenspiele, wie Punkt-Quotienten bei den Spitzenteams bilden und damit den Meister zu ermitteln, lehnt Wolf ab, auch wenn Lok profitieren würde. "Ich möchte sportlich aufsteigen. Ich hoffe, dass es weitergeht. Es wäre sehr traurig, diese hart erarbeitete Chance nicht zu bekommen."

Geisterspiele sind für die Regionalligisten, auch für Lok Leipzig, überhaupt keine Option. "Wir leben von den Zuschauereinnahmen, haben keinen großen Topf an Fernsehgeldern. Wir brauchen Hilfe, auch von der Politik." Wie man vor allem den Amateurvereinen helfen könnte, da hätte der Lok-Trainer einen Vorschlag parat. Die Profiklubs sollten einen Teil der Fernsehgelder in einen Fonds einzahlen, die Mittel würden dann an die Vereine gezahlt, die praktisch ohne TV-Geld auskommen müssen.