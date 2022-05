Die Vorfreude und die Anspannung steigen: Nur noch fünf Tage (Samstag, 7. Mai, ab 15:30 Uhr live bei "Sport im Osten" und in der "SpiO"-App) sind es bis zum großen Spiel in Leipzig. Auch wenn es in diesem Duell sportlich für beide Team um nichts mehr geht, im Derby will man sich von seiner besten Seite präsentieren. Da stehen Stolz und ganz viele Emotionen auf der Tagesordnung. Entsprechend heiß sind die Protagonisten.