Die Chancen auf eine Fortführung der Regionalliga Nordost stehen wieder denkbar schlecht. Wie Rocco Teichmann von Spitzenreiter Viktoria Berlin im "SpiO"-Talk am Montag erklärte, hat der Berliner Senat seine Entscheidung für eine Erlaubnis des Spielbetrieb in der Bundeshauptstadt wieder rückgängig gemacht. "Ich glaube, vor zehn Tagen gab es gute Signale. Die steigenden Inzidenzen haben die Entscheidungsträger aber dazu gebracht, die Entscheidung zu revidieren. Das heißt, dass in Berlin wohl bis Ende April kein Spielbetrieb möglich sein wird", so Teichmann.