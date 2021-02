In der Regionalliga Nordost könnte bereits ab Anfang März wieder der Ball rollen. Wie der NOFV am Donnerstag (04.02.) in einer Pressemitteilung bekanntgab, hat sich der Verband an die zuständigen Ministerien der Bundesländer gewandt und um Unterstützung bei der Aufnahme des Spielbetriebes gebeten. Demnach soll die aufgrund der Corona-Pandemie aktuell ausgesetzte Liga ab dem 1. März den Rest der Hinrunde beenden.

Kramer: "Wir möchten wieder an den Start gehen"

Der Vorstoß des NOFV wird vom VfB Auerbach positiv bewertet, das sagte dessen Manager Volkhardt Kramer am Freitag (05.02.) im SpiO-Talk. "Wir sind alle Sportler und wir möchten wieder an den Start gehen", so Kramer. Aber: "Die Rahmenbedingungen müssen natürlich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst sein." Insgesamt ist man in Auerbach optimistisch, dass sich der vorgeschlagene 1. März als Starttermin umsetzen lässt. "Es ist immer gut, wenn man optimistisch an die Sache rangeht", so Kramer. Entscheidend wird in dem Zusammenhang der 12. Februar, denn dann will sich der Verband mit allen Regionalliga-Vertreten per Videokonferenz treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zwei Tage zuvor hat Kanzlerin Angela Merkel zur nächsten Corona-Beratung zwischen Bund und Ländern geladen. Von diesem Treffen hängt möglicherweise ab, ob sich die Saison überhaupt fortsetzen lässt.

Szene aus dem Hinspiel zwischen Viktoria Berlin und dem VfB Auerbach. (archiv) Bildrechte: Sebastian Räppold /Matthias Koch

Teichmann: "Berliner Senat als Zünglein an der Waage"

Auch Rocco Teichmann, der Sportliche Leiter von Viktoria Berlin, bewertet den Vorstoß des NOFV positiv. Er sieht den Berliner Senat als das Zünglein an der Waage, denn bislang ist einzig in Berlin der Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost nicht möglich. Teichmann hofft in dem Zusammenhang auf eine einheitliche Linie unter den Berliner Vereinen. "Wir haben schon das Gefühl, dass wir vom Senat wahrgenommen werden. Bislang gab es aber keine Einheitlichkeit unter den Berliner Vereinen". Das solle sich möglichst ändern, wenn man etwas erreichen wolle. Sollte die Fortsetzung des Spielbetriebs möglich sein, würden sich nach Teichmanns Ansicht auch alle anderen Fragen nach und nach klären, etwa wenn es um die Frage geht, wie viele Spiele noch ausgetragen werden sollen oder ob es in diesem Jahr Absteiger geben wird.

Möglichst viele Spiele austragen

Beim Thema Spielmodus sind sich Kramer und Teichmann einig. Es sollen möglichst viele Spiele absolviert werden, damit eine sportliche Bewertbarkeit hergestellt werden kann. Vom diskutierten K.o.-System nach der Hinrunde hält der Sportliche Leiter von Tabellenführer Viktoria Berlin hingegen nichts.