Der FC Energie, der in der vergangenen Saison noch in der 3. Liga spielte, hat ebenfalls eine Lizenz beantragt. Die Lausitzer haben mit dem Stadion der Freundschaft eine 22.000-Mann-Arena, die den Anforderungen genügt. Problematisch sind allerdings die jährlichen Unterhaltskosten von einer Million Euro. Der Klub kaufte das Stadion vor über zehn Jahre von der Stadt Cottbus, damals war man aber Bundesligist. Der Klub ist aktuell in Gesprächen mit der Stadt. In dieser Saison wird die finanzielle Lage durch das DFB-Pokalspiel gegen Bayern München, einem Retterspiel gegen Borussia Dortmund und Spielerverkäufe entschärft. Als Notlösung käme der Umzug in das zwar auch vereinseigene, aber eben auch sehr kleine Südstadion in Frage.

Das Stadion der Freunschaft in Cottbus Bildrechte: imago images / Steffen Beyer