Es sind nicht nur die nackten Ergebnisse, sechs Punkte aus neun Spielen reichten in den letzten beiden Jahren schon locker für eine Trainer-Entlassung. Die Art und Weise, wie unterlegen die Meuselwitzer in einigen Partien wirkten, gibt zu denken. Und nicht alles kann auf den stark verjüngten Kader geschoben werden. Beim 1:2 im Kellerduell beim SV Lichtenberg setzte Trainer Heiko Weber fast ausschließlich auf vermeintlich gestandene Meuselwitzer Spieler.



Und genau hier liegt wohl das Problem: Mit einigen Ausnahme spielen diese "Stammspieler" seit Wochen mehr oder weniger unter Normalform. Was die Gründe sind, darüber kann man nur spekulieren. Eigentlich müssten die "Alten" die vielen jungen Neuzugänge führen, haben aber augenscheinlich zu viel mit sich selbst zu tun. Das lähmt die gesamte Mannschaft. Aber eins ist klar: Sollten einige Spieler nicht mindestens einen Gang zulegen, droht dem ZFC nach 14 Jahren der Abstieg aus der Regionalliga. Präsident Hubert Wolf, der keine Trainerdiskussion aufkommen lässt, kündigte bereits an, im Notfall im Winter nachzujustieren.