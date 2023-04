Kommt jetzt Bewegung in die Drittliga-Aufstiegsfrage? Am Freitag (14.04.2023) fand in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main ein hochkarätig besetztes Treffen zur Aufstiegsregelung in die 3. Liga statt. Es war das erste Mal in dieser seit Jahren schwelenden Debatte, dass zwei Regional- und Landesverbände, Regionalligaclubs und hochrangige DFB- und Drittligavertreter an einen Tisch kamen.