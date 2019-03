Frahn hatte am vorletzten Samstag (09.03.) in der 53. Minute des CFC-Heimspiels gegen die VSG Altglienicke im Zuge seines Torjubels zum zwischenzeitlichen 3:2 (Endstand 4:4) ein bereitgelegtes T-Shirt mit der Aufschrift „Support your local hools“ (Unterstütze deine örtlichen Hooligans) in Richtung Chemnitzer Fanblock hochgehalten, wo zuvor dem verstorbenen "HooNaRa"-Gründer und Neonazi Thomas H. gedacht worden war.