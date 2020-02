Spielabbruch wegen rassistischer Beleidigungen? Darum geht es am Samstagvormittag (15. Februar) vor dem NOFV-Sportgericht in der Leipziger Sportschule Abtnaundorf. Ab 10:30 Uhr soll detailiert geklärt werden, was beim von der U16 der Hauptstädter vorzeitig abgebrochenen Meisterschaftsspiel der B-Junioren-Regionalliga Nordost vor zwei Monaten am 14. Dezember 2019 beim VfB Auerbach passierte.