Ein weiterer möglicher Abstiegsplatz hängt mit dem Aufsteiger zusammen. Meistert der Staffelsieger - zu 99,9 Prozent wird das der BFC Dynamo sein - die Relegationsspiele erfolgreich, wäre der 16. Platz in der Regionalliga der erste Nichtabstiegsplatz. Der BFC trifft wahrscheinlich auf den formstarken VfB Oldenburg, der in der Regionalliga Nord die Meisterrunde klar dominiert. Weil in der Nordstaffel bis zum 22. Mai (eine Woche länger als die RL Nordost) gespielt wird, hängt ein Kellerkind definitiv lange in der Luft. Auch der BFC muss nach dem letzten Spiel 14 Tage Pause einlegen. Ideal ist anders. Der Einfluss des Norddeutschen Fußballverbandes scheint augenscheinlich größer und gewichtiger. Offenbar sah man sich auch nicht in der Lage, einen Wochenspieltag einzulegen, um zeitgleich mit den Nordoststaffel fertig zu sein.

