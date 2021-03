Nachdem der Abbruch in der Regionalliga Nordost quasi besiegelt ist, sind die Augen bereits in Richtung neue Spielzeit gerichtet. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat in seinem Rahmenterminplan bereits mit 18, 20 oder 22 Mannschaften gerechnet. Der Startpunkt wäre am Wochenende vom 23. bis 25. Juli. Geplant sind unabhängig von der Anzahl der Mannschaften bis Ende August schon drei Mittwochs-Spieltage.