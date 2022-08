Aus mitteldeutscher Sicht deutet sich an, dass der Chemnitzer FC eine sehr gute Rolle spielen könnte. Christian Tiffert hielt die Stammkräfte zusammen, verstärkte sein Team zudem mit Robert Berger vom 1. FC Lok Leipzig. Der war auch der einzige Neue, der beim großen Fight im DFB-Pokal gegen Union Berlin in der Startelf stand. Die Eingespieltheit der Himmelblauen könnte ein Trumpf werden.

Der FC Carl Zeiss Jena hat eine schwierige Saison vor sich. Die neue Arena lässt Drittliga-Träume wahr werden, aber der Spieleretat musste heruntergefahren werden. Bei der knappen Pokal-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg brachte Andreas Patz fünf Neue in der Startelf, die sich ordentlich wehrte. Die Frage ist aber, ob der Kader in der Breite über die gesamte Saison gesehen die Qualität für Platz eins hat.

Staffelsieger BFC Dynamo trennte sich kurz nach den erfolglosen Aufstiegsspielen gegen den VfB Oldenburg von Trainer Christian Benbennek, holte Heiner Backhaus , der zuvor in Koblenz zwei Jahre in der Regionalliga Südwest gearbeitet hatte.

Neue Übungsleiter gibt es auch bei drei weiteren Berliner Vereinen. Viktoria Berlin versucht es nach dem Abstieg aus der 3. Liga mit Semih Keskin, der zuvor die U19 des Vereins trainiert hatte. Abu Njie hat bei TeBe das Sagen, war zuvor bei Tasmania Berlin viele Jahre unter Vertrag. Auch der SV Lichtenberg hat einen neuen Trainer, nachdem Vereinslegende Uwe Lehmann seinen Job an den Nagel gehangen hatte. Murat Tik, der viele Jahre bei CFC Hertha 06 an der Seitenlinie stand, soll das Team zum Klassenerhalt führen. Ex-TeBe-Coach Markus Zschiesche ist ein Stückchen weiter zum SV Babelsberg gezogen. Bei den mitteldeutschen Vereinen gab es nur einen Wechsel auf der Trainerbank. Heiko Weber kehrte nach zwei Jahren zum ZFC Meuselwitz zurück.

Aufhorchen ließ die VSG Altgliniecke mit der erneuten Verpflichtung von Tolcay Cigerci, der bereits in der vorzeitig abgebrochenen Saison 2020/21 im VSG-Dress auflief. Der Offensivmann war bei Viktoria Berlin in der 3. Liga der Toptorjäger und Vorbereiter, kam dann im letzten halben Jahr in Samsunspor (Türkei) aber nicht zurecht. Für die VSG ist die Rückholaktion ein echter Gewinn.



Einen großen Namen trägt auch Tom Weilandt, der Aufsteiger Greifswalder FC verstärkt. Der 30-Jährige bringt es auf über 170 Zweitligaspiele bei Hansa Rostock, Greuther Fürth, Holstein Kiel. Nach einer wenig erfolgreichen Zeit in Bochum zieht es den Stürmer zurück in die Heimat. Und Greifswald holte mit Guido Kocer noch einen in der Region bekannten Mann. Der 33-Jährige hatte drei Jahre für Erzgebirge Aue die Fußballschuhe geschnürt.