Im letzten Duell siegte Lok Leipzig mit 3:1. Hier trifft Theo Ogbidi zum 1:0 für die Blau-Gelben. Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports

In den letzten sieben Begegnungen in der Regionalliga seit 2016 haben die Leipziger klar die Nase vorn. Lok ging in allen Partien als Sieger vom Platz. In der vergangenen Saison gab es in Luckenwalde ein umkämpftes 3:2. Im Rückspiel setzte sich Lok mit 3:1 durch.