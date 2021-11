"Im Moment ist es so, dass Inzidenzen das Geschehen um die Mannschaft bestimmen und Fußball nur ganz wenig. In der ganz aktuellen Lage hat niemand Stimmung auf Fußball und volle Stadien. Die FFP2-Maske ist momentan wichtiger als alles andere - auch symbolisch. Wir sollten an andere Dinge denken und möglichst viel dazu beitragen, dass die Pandemie nicht noch schlimmere Ausmaße annimmt.

Volkhardt Kramer Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Meine Meinung ist, dass die Verhinderung der Ausbreitung das allerwichtigste ist. Spiele ohne Zuschauer sind dabei eine Möglichkeit. Das wird für die Vereine aber auf Dauer schwierig sein. Da es so viele Erkrankte in allen Mannschaften gibt, sollte man das im Moment in den Mittelpunkt der Organisation in der Liga stellen und erst dann weiterspielen, wenn alle Mannschaften wieder in der Lage sind, ihre Teams normal aufzustellen. Im Interesse der Gesundheit aller Beteiligten würde ich eine Unterbrechung befürworten. Wir sollten uns schützen und da sind alle Maßnahmen in diese Richtung richtig."