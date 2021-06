Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt ins Paradies und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. "Ich freue mich auf Jena und den FCC. Für mich ist das nach wie vor ein Club mit viel Strahlkraft, tollen Fans und einem Top- Umfeld", wird der Neuzugang in der Pressemitteilung zitiert. Zwickau hätte gern mit Strietzel verlängert, er lehnte aber ein Vertragsangebot ab, sagte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth.

Der in Leipzig geborene Strietzel erlernte das Fußballspielen beim FC Sachsen, bevor es für ihn im Jahr 2014 über RB zu Borussia Mönchengladbach ging. Dort spielte er bis 2018 in der A- und B-Juniorenbundesliga und lief für die Fohlen in der UEFA Youth League auf.