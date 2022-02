Der Chemnitzer FC reist nicht am Freitag zum Auswärtsspiel nach Berlin. Die Partie bei der VSG Altglienicke wurde witterungsbedingt abgesagt, teilten die Sachsen am Donnerstagabend mit. Grund sind die herausgegebenen und für Berlin gültigen Sturmwarnungen sowie die damit einhergehenden Gefährdungen für die Mannschaften und Zuschauer im Olympiapark. Das Stadion wurde seitens der Senatsverwaltung vorsorglich gesperrt. Die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Berlinski wird stattdessen am Freitag und Samstag je eine Trainingseinheit im Sportforum Chemnitz absolvieren. Am Montag (21. Februar) starten Müller, Bickel und Co. mit der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen die BSG Chemie Leipzig.