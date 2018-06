Es war zum Zwist zwischen Dabanli und dem damaligen Trainer Stefan Emmerling gekommen. Wie Dabanli nun erzählt, knickte er im Training um, hatte Schmerzen und wollte die Einheit am Nachmittag aussetzen. Dabanli wurde suspendiert. Jetzt erklärt er: "Er sagte mir, ich hätte den sterbenden Schwan gegeben. Dabei habe ich immer einhundert Prozent Einsatz für RWE gezeigt."

Wie Dabanli in dem Interview berichtet, war er geschockt und versuchte den damaligen Präsidenten Frank Nowag zu erreichen: "Der ist nie rangegangen. Erst als ich mit dem Handy meiner Mutter anrief, er die Nummer nicht kannte, ging er ran." Dabanli zufolge hatte ihm Nowag dann das Gehalt versprochen. Auf MDR.DE-Anfrage sagte Nowag am Montag, er kommentiere das Thema nicht. Der aktuelle Erfurter Sportdirektor Oliver Bornemann war zudem nicht erreichbar. Die Chancen auf eine nachträgliche Gehaltszahlung sind gering. Die Forderungen Dabanlis könnten in der Insolvenzmasse untergehen.