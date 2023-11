Die BSG Chemie Leipzig hat zum Auftakt des 14. Spieltags in der Fußball-Regionalliga eine 0:2-(0:0)-Niederlage beim SV Babelsberg 03 kassiert. Damit blieb die Mannschaft von Trainer Miroslav Jagatic zum dritten Mal in Folge ohne eigenen Treffer. Nachdem die "Chemiker" die Partie über weite Strecken ausgeglichen gestalten konnten, entschieden Daniel Frahn (65.) und Paul Wegener (84.) die Partie für die Gastgeber. Babelsberg ist durch den Sieg vorerst neuer Tabellenführer, könnte aber bereits am Wochenende wieder vom Greifswalder FC oder Energie Cottbus vom Thron gestoßen werden.