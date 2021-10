Der SV Babelsberg gehört zweifelsohne zu den Überraschungsmannschaften der Regionalliga Nordost. Nach einem Drittel der Saison stehen die Potsdamer auf einem starken siebten Platz, gewannen acht der 14 Partien und brachten schon so manche Top-Mannschaft in Bedrängnis oder gar zu Fall. Dem BFC Dynamo brachte Babelsberg am 22. August die erste Saisonniederlage bei, auch der Chemnitzer FC wurde geschlagen. Zuletzt gab es bei der VSG Altglienicke ein beachtliches 1:1.

Co-Trainer übernimmt (vorerst) bis Saisonende

Zwei Gründe sind für die Euphorie-Welle der Babelsberger ausschlaggebend. Zunächst Trainer Jörg Buder. Der rückte nach der Ablösung von Predrag Uzelac (nach sechs Punkten in drei Spielen) am 3. August vom Co-Trainerposten auf die Cheftrainerposition. Und findet offenkundig die richtige Ansprache an seine Mannschaft. Der Vertrag mit dem 52-Jährigen läuft zunächst bis zum Ende der Saison. Angesichts der Erfolge dürfte damit aber nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Jörg Buder - Trainer SV Babelsberg Bildrechte: imago images/osnapix

Daniel Frahn trifft und trifft

Der zweite Erfolgspfeiler ist ein altbekannter Knipser. Daniel Frahn, mittlerweile 34 Jahre alt, erlebt seinen zweiten Frühling. Zehn Buden machte der frühere Stürmer von RB Leipzig und dem Chemnitzer FC bereits. Und profitiert zudem von Vorlagengeber Tino Schmidt (7 Assists).

Almedin Civa an alter Wirkungsstätte

Am Freitag kommt mit dem 1. FC Lok Leipzig auch ein alter Babelsberger zurück an die alte Stätte. Almedin Civa spielte eins für die Potsdamer und war danach langjähriger Trainer. Civa schaffte es mit dem 1. FC Lok, dank einer grandiosen Serie von sechs Siegen in Folge, sich zum ernsthaften Verfolger des derzeit führenden Berliner AK aufzuschwingen.

Lok-Sieg in Potsdam steht noch aus

Die Bilanz der Leipziger im Karl-Liebknecht-Stadion ist ausbaufähig. Bisher holte Lok dort noch nichts. Das letzte Auswärtsspiel ging 2019 mit 0:3 verloren.