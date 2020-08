Der Tabellenelfte der vergangenen Saison (25 Punkte aus 22 Spielen) wies mit 27:36 ein negatives Torverhältnis auf. Große Abstiegssorgen gab es für den Aufsteiger von 2019 aber nicht. Einer der starken Akteure war der defensive Mittelfeldspieler Nils Fiegen. Trainer Uwe Lehmann sagte in der Fußball-Woche über den gebürtigen Berliner, der den Lichtenbergern erhalten bleibt: "Nils wird in Wahrnehmung seiner konstant guten Leistungen leider häufig unterschätzt. (…) Nils ist der am besten ausgebildete Spieler, den ich je trainiert habe." Aufgrund einer Rotsperre verpasst Fiegen allerdings die ersten zwei Punktspiele der neuen Saison.

Nils Fiegen (Lichtenberg 47) Bildrechte: imago images/Manngold