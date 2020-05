Körner, zuvor bei Oberligist Lok Stendal im Amt, heuerte im letzten Jahr kurzfristig in Halberstadt an. Nach einem überraschenden Sieg gegen den Halleschen FC führte er die Mannschaft unter anderem ins Landespokalhalbfinale. Auch das sportliche Saisonziel Klassenerhalt wurde erreicht – vorausgesetzt die Saison in der Regionalliga Nordost wird abgebrochen. Trotz der Erfolge habe man nach intensiven Gesprächen, "gemeinsam entschieden, dass es nicht weitergeht", so Körner: "Da sind sicherlich die Meinungen ein Stück weit auseinandergegangen."



Wie es für ihn nun weitergeht, ließ der 38-Jährige offen. Eine Rückkehr auf den Trainerposten sei aber in jedem Fall möglich: "Der Fußball soll weiterhin in meinem Leben eine große Rolle spielen. Ich halte meine Augen und Ohren offen. Es sollte aber etwas sein, was Perspektive hat und zu mir passt."