Die Ausgangslage

Nach aktuellem Stand drohen der Regionalliga Nordost bis zu fünf Absteiger. Im besten Fall steigt der Regionalliga-Meister in die 3. Liga auf und kein Ost-Team aus der 3. Liga in die Regionalliga ab. Dann würde es drei Mannschaften treffen, die den Weg in die Oberliga antreten müssten. Sollte es einen oder zwei Absteiger auf der 3. Liga geben, würde es vier bzw. fünf (je nachdem, ob der Staffelsieger auch aufsteigt) Teams in der Regionalliga mit dem Abstieg treffen. Bei zwei Absteigern aus der 3. Liga und dem verpassten Aufstieg des Staffelsiegers würde die NOFV-Regionalliga in der neuen Saison mit 19 Mannschaften spielen. Bei drei Absteigern würde je nach Konstellation die Staffelgröße angepasst auf 19 bzw. 20 Mannschaften. Bildrechte: MDR

Aktuell steht Viktoria Berlin als 16. mit 29 Punkten gefährlich nah an den Abstiegsplätzen, nur einen Zähler vor den Würzburger Kickers. Der FSV Zwickau rangiert vier Punkte vor den Berlinern auf Platz 15. Der Hallesche FC ist mit 36 Zählern momentan recht sicher.

Die Argumente der Antragsteller

Auch die Saison 2021/22 war in den Augen der Antragssteller keine normale. Immer wieder gab es Corona-Fälle, Training in Kleingruppen, Spielabsagen und Geisterspiele. Davon war jedes Team mehr oder weniger betroffen. Aktuell (16.03.2022) sind in der laufenden Spielzeit bereits 43 Spiele abgesagt und neu angesetzt worden. In der letzten Spielzeit hatte der NOFV wegen ähnlicher Probleme – zudem gab es einen Saison-Abbruch nach dem 13. Spieltag – die Abstiegsregelung ausgesetzt. Die Antragsteller berufen sich auf Punkt sieben der Auf- und Abstiegsregelung 2021/22 des NOFV, der besagt: "Beim Eintreten von Ereignissen, die von den Organen des NOFV nicht zu beeinflussen sind und bei der Feststellung der Auf- und Abstiegsregelungen nicht berücksichtigt werden konnten, ist das Präsidium des NOFV berechtigt, Sonderregelungen zu treffen." Auch der VfB Auerbach kämpft gegen die Staffel-Verkleinerung. Bildrechte: IMAGO/foto2press

Der VfB Auerbach sieht die Chancengleichheit gefährdet, auch, weil Gesundheitsämter mit ihren Entscheidungen Einfluss auf den Wettbewerb nahmen und nehmen. Zudem sei auf die gleichen Sachverhalte in den Bundesländern und Regionen völlig unterschiedlich reagiert worden. Das führe zu sportlichen Benachteiligungen. Optik Rathenow verweist in einem Schreiben an den Verband darauf, dass vor allem kleine Vereine in den letzten Jahren große Investitionen, wie Flutlicht und Stadionüberdachung, getätigt hätten, um eine Infrastruktur zu schaffen, die der NOFV vorschreibt. Andere Mannschaften dürften hingegen weiter ohne eigenes Stadion Regionalliga spielen. Es gehe um die Zukunft der kleinen Vereine, die unter der Pandemie besonders gelitten hätten. Germania Halberstadt betont, dass man letztmalig am 1. September mit einem vollen Kader antreten konnte. Ein fairer Wettbewerb sei nicht möglich gewesen. Weiter heißt es: "Für den VfB Germania Halberstadt ist es unverständlich das trotz des offenkundigen unfairen Wettbewerbs mit aller Kraft eine nicht notwendige Reduzierung durchgeführt werden soll."

Die Argumente des NOFV