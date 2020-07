Die Kaderplanung der BSG Chemie Leipzig geht in die nächste Phase. Nach einer Reihe von Vertragsverlängerungen hat der Regionalligist am Montagvormittag (6. Juli) die erste offizielle Neuverpflichtung für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Tarik Reinhard wechselt ein Spieler von Ligakonkurrent ZFC Meuselwitz zu den Grün-Weißen. Er unterschrieb für ein Jahr. Der 23-Jährige kam in der vergangenen Spielzeit bei den Zipsendorfern auf 16 Einsätze, hauptsächlich wirbelt er im zentralen Mittelfeld.