Die oberste Prämisse habe nun erstmal die Beendigung der Hinrunde "als Grundlage weiterer Entscheidungen". Beendet werden soll die Spielzeit spätestens bis zum 30. Juni 2021. Letztlich hat die Konferenz aber nur beratenden Charakter, beschlossen wurde damit noch nichts. Am 13. Januar kommenden Jahres will sich die AG das nächste Mal treffen.



Chris Förster, Geschäftsführer von Carl Zeiss Jena, wollte sich auf Anfrage von "Sport im Osten" nicht zu der Konferenz äußern und verwies auf die Pressemitteilung des NOFV. Die Jenaer hatten zuvor als erstes Team der Liga den Trainingsbetrieb am Montag mit sofortiger Wirkung eingestellt.