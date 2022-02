Ein Nachfolger wurde bereits gefunden. Künftig wird Thomas Franke an der Seitenlinie stehen, der zuvor als Nachwuchskoordinator bei Tennis Borussia Berlin tätig war. Als Spieler lief Franke unter anderem für Energie Cottbus und Dynamo Dresden auf.

Der Schritt von Abu Njie ist durchaus nachvollziehbar. Große Chancen wurden der Tasmania als Aufsteiger nicht eingeräumt, die Klasse zu halten. Nach acht Punktspiel-Niederlagen in Folge finden sich die Berliner zurzeit in der Nordost-Staffel mit 16 Punkten auf Platz 17 wieder. Den letzten Dreier schnappten sich die Berliner unter der Regie von Abu Njie am 24. Oktober 2021 (15. Spieltag) ausgerechnet im Heimspiel gegen Aufstiegskandidat Energie Cottbus.