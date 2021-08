Es ist die zweite Regionalliga-Saison für TeBe Berlin und auch die ist wieder keine normale. Im ersten Jahr war Anfang November wegen der Corona-Pandemie für die gesamte Liga Schluss. Die neue Saison war nach drei Spielen und einigen Corona-Fällen erneut unterbrochen. Drei Spiele mussten abgesagt werden und sorgen im September nun dafür, dass die Berliner innerhalb von 15 Tagen gleich fünf Mal ranmüssen. Aber TeBe ist wieder gut reingekommen, holte sich am vergangenen Wochenende nach drei Wochen Pause den Dreier beim FC Eilenburg und hat nunmehr zwei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto.

Personell hat TeBe vor allem in der Offensive einen Aderlass zu verkraften. Rudolf Ndualu (MSV Duisburg) und Daoud Iraqi (Phoenix Lübeck) gingen im Sommer. Beide erzielten im letzten Jahr zusammen sieben der 15 Saisontore. Abhilfe sollen die Rückkehrer Sebastian Huke (31, nach vier Jahren bei Hertha Zehlendorf) und Rico Gladrow (30, Energie Cottbus) schaffen. Bisher geht die Rechnung gut auf, Huke traf zwei Mal, Gladrow machte eine Bude.

Auf Germania Halberstadt traf das Team von Trainer Markus Zschiesche in einem Pflichtspiel erst ein Mal. Am siebten Spieltag der letzten Saison gab es ein 1:1. Auch diesmal will Halberstadt war mitnehmen. Trainer Benjamin Duda gesteht: "Mir gefällt die offensive 4:3:3-Ausrichtung von TeBe. Die sind stark mit und gegen den Ball. Ich schätze diese Spielidee meines Trainerkollegen. Das wird ein offenes und schweres Spiel."