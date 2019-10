Personal-Hammer in Leipzig-Probstheida: Björn Joppe ist nicht mehr Teamchef des 1. FC Lok. Gemeinsam mit seinem Assistent Ronny Surma habe der 40-Jährige "aus persönlichen Gründen" sein Amt niedergelegt, informierte der Regionalligist am Samstagmittag (19. Oktober). Auch der offizielle Cheftrainer Rainer Lisiewicz - Joppe fehlt die dafür nötige Lizenz - wird am kommenden Montag (21. Oktober) beim Heimspiel gegen den SV Babelsberg nicht auf der Bank sitzen. Mit ihm werde "eine Lösung in seinem Sinne und im Sinne des Vereins gefunden", teilten die Blau-Gelben mit.