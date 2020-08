Tennis Borussia Berlin, 118 Jahre alt, ist ein besonderer Verein. Die Berliner stiegen in den 70er Jahren zwei Mal in die Bundesliga auf, schafften es in den 90er, eine gute Rolle in der zweiten Liga zu spielen. Danach folgte aus finanziellen Gründen der Lizenzentzug, 2010 ein Insolvenzverfahren und der Absturz in die fünfte Liga. Jetzt, im Jahr 2020, meldet sich TeBe zurück auf der Landkarte, spielt zumindest wieder in der Regionalliga.