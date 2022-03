Nachdem der ZFC zunächst desolat in die Saison startete und an den ersten 14 Spieltagen lediglich neun Punkte einfahren konnte, stabilisierte sich die Mannschaft. An den folgenden sechs Spieltagen blieb die Elf von Trainer David Bergner unbesiegt (drei Siege, drei Unentschieden) und schaffte so den Sprung aus der Abstiegszone. Nach drei Niederlagen in Serie zeigte die Formkurve zuletzt schließlich wieder nach oben. Auf ein torloses Remis gegen Chemie Leipzig folgte ein deutlicher Sieg gegen Optik Rathenow (4:1). Zuletzt gab es einen knappen Auswärtserfolg beim VfB Auerbach (1:0).