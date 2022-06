In einer intensiven ersten Halbzeit erwischte der FCC den besseren Start. Nach elf Minuten nutzten die Thüringer einen Fehler des SV im Aufbauspiel aus, den Neuzugang Lukas Lämmel mit der Führung krönte. Nach gut 20 Minuten wurde Rödinghausen stärker und belohnte sich mit dem Ausgleich durch Janis Büscher (31.). Bis zum Ende der ersten Hälfte blieben die Ostwestfalen das aktivere Team mit den klareren Aktionen, doch weitere Treffer blieben aus.

In der Pause nahm CZ-Coach Andreas Patz sechs Wechsel vor, darunter Maurice Hehne. Der Jenaer sorgte in der 57. Minute mit einem beherzten Schuss aus 20 Metern für die erneute Führung der Zeiss-Elf. Doch Rödinghausen schlug kurz darauf eiskalt zurück, als Gerrit Kaiser zum 2:2 einnetzte (59.). Zwar mühte sich der FCC im Anschluss um den dritten Treffer, doch es fehlte an der letzten Präzision.