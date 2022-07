Vor 353 Zuschauern hielt Underdog von Beginn an gut mit. Man merkte, dass der Thüringenligist erst vor zwei Wochen seine Saison beendet hatte. Die erste gute Chance im Spiel hatte Neuzugang Jonathan Muiomo, der erst aus zehn Metern am SV-Keeper scheiterte (17.) und wenig später einen Lupfer auf den Querbalken setzte (24.). Auch der ukrainische Testspieler Ogurtsov blieb mit seinem Schuss ohne Fortune (36.).

Zur Pause wurde beim Regionalligisten wieder kräftig durchgewechselt. Am Jenaer Spiel änderte dies aber vorerst nichts. Es fehlte weiter an Durchschlagskraft an der gegnerischen Strafraumgrenze. SCHOTT setzte dagegen auf Konter, doch es fehlte an der nötigen Präzision. In der Schlussviertelstunde erhöhte der FCC nochmals die Schlagzahl, es gab Chancen im Minutentakt. In der 78. Minute wurden die Bemühungen endlich belohnt, als U19-Neuzugang Elias Rosner nach schöner Einzelleistung den Torwart ins Leere laufen ließ und zur Führung einnetzte. Trotz weiterer Offensivversuche, blieb es beim knappen 1:0-Sieg.