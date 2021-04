Es entwickelte sich ein flotter Schlagabtausch, in dem die Chemnitzer etwas mehr Ballbesitz hatten. Die Zipsendorfer agierten aber geschickt und starteten einige verheißungsvolle Gegenstöße. In der 18. Minute war es dann so weit, und die Gäste gingen in Führung. Fabian Raithel legt per Kopfball auf Benjamin Förster, der aus kurzer Distanz zum 1.0 einnetzte. In der Schlussphase der ersten Hälfte nahmen die Gastgeber noch einmal Fahrt auf und kamen zu guten Möglichkeiten. Die beste hatte Lukas Aigner kurz vor dem Pausentee, als er nach einer Bickel-Ecke ZFC-Schlussmann Fabian Guderitz mit einem scharfen Kopfball prüfte.

Bildrechte: Picture Point