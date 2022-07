Leon Heynke brachte die Sachsen in der 15. Minute mit einem Schuss aus Nahdistanz in Führung. Zwei Minuten später erhöhte Sascha Pfeffer vom Elfmeterpunkt. In der 30. Minute fälschte David Urban einen Schuss von Riccardo Grym zum 3:0 ab. Danach ging es Schlag auf Schlag. Binnen zwei Minuten schnürte Antonio Verinac einen Doppelpack zum 5:0 (32./33.). Den Gastgeber gelang kurz vor der Pause etwas Ergebniskosmetik durch Marlon Kyek (39.).