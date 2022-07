Vor 677 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion dominierte der Regionalligist von Beginn an das Spielgeschehen und erarbeitet sich zahlreiche Chancen. Bereits in der 19. Minute verletzte sich Linus Zimmer, der durch Eric Voufack ersetzt wurde. Auch im Anschluss konnte Lok seine Feldüberlegenheit nicht in Tore ummünzen. Die Gäste waren indes durch einige schnelle Konter gefährlich, doch es fehlte ebenfalls an der letzten Präzision.

Tomas Zuza (13, Usti), Antonio Verinac (17, Lok) und Theo Ogbidi (27, Lok) , Bildrechte: Picture Point