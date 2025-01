Jetzt gilt der Fokus der Erfurter ganz auf das Topduell am 1. Februar beim Halleschen FC. Dessen Trainer hatte am Samstag RWE beim Test gegen den FC Eilenburg (3:2) persönlich unter die Lupe genommen. Fabian Gerber geht voller Vorfreude in die nächste Woche: "Insgesamt bin ich mit der Vorbereitung zufrieden. Jetzt haben wir noch eine Woche Zeit, uns intensiv auf Halle vorzubereiten, um dann eine gute Leistung dort auf den Platz zu bringen."