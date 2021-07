Es sollte ein ordentlicher Test am Dienstagabend (13. Juli) werden, doch daraus wurde nichts. Zwar wurde die Partie zwischen Regionalligist ZFC Meuselwitz und dem Oberligisten FC Einheit Rudolstadt auf dem Spielfeld der Landessportschule Bad Blankenburg angepfiffen, doch dann musste Schiedsrichter Marko Wartmann handeln. In der 38. Minute unterbrach er die Begegnung nach Blitz, Donner und einem heftigen Gewitterguss und pfiff sie auch nicht wieder an.