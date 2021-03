Die Partie brauchte etwas, um Fahrt aufzunehmen. In der ersten Hälfte dominierte Halberstadt, das bissig und zweikampfstark in die Partie ging. Die Germania hatte auch die beste Chance der ersten Hälfte, Angreifer Jan-Pelle Hoppe scheiterte aber freistehend an ZFC-Keeper Chris Kroner (33.). Nach dem Wechsel brachte ein Traumtor Bewegung ins Spiel: ZFC-Abwehrspieler Raithel traf volley ins Eck (47.). Nun wurde das Spiel offener, der sonst aufmerksame Meuselwitzer Ersatztorhüter Zicos Resvantis brachte Halberstadt mit einem Patzer nach Hildach-Freistoß ins Spiel zurück (61.). Der Schlussmann legte sich den eher mäßig scharf geschossenen 25-Meter-Freistoß selbst ins Tor. Doch ZFC-Angreifer Jagupov entschied die Partie kurz nach seiner Einwechslung nach schönem Solo für die Meuselwitzer (71.). Am Ende hatten die Gastgeber noch Chancen für einen höheren Sieg.