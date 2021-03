Fußball | Testspiel-Überblick ZFC Meuselwitz - Germania Halberstadt im Livestream

Der Re-Start der Regionalliga Nordost wirft seine Schatten voraus. Zur Vorbereitung stehen einige Testspiele an. So kommt es am Mittwoch zum Duell zwischen Meuselwitz und Halberstadt, das im Livestream übertragen wird. Zu einer weiteren Regionalliga-Paarung kommt es am Samstag, wenn Lok Leipzig den BFV empängt (ebenfalls im Livestream). Den sportlich attraktivsten Gegner hat der Chemnitzer FC vor der Brust. Die "Himmelblauen" empfangen am Sonntag Zweitligist Eintracht Braunschweig.