Damit bleibt dem Team von Trainer Joe Enochs vor dem Start in die Frühjahrsrunde am 15. Januar gegen Viktoria Köln (14.00 Uhr im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) nur ein Testspiel. Dazu reist der FSV am 7. Januar (14.00 Uhr) zum FC Carl Zeiss Jena.