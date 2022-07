Der 1. FC Lok Leipzig hat im Rahmen seines Trainingslagers in Mecklenburg den nächsten Testspielsieg eingefahren. Die Sachsen setzten sich am Samstag bei Verbandsligist Anker Wismar mit 6:0 durch.

Die Gastgeber lieferten dem Regionalligisten in der ersten Hälfte über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe. So dauerte es bis zur 32. Minute, ehe der Favorit durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sascha Pfeffer in Führung ging. Danach war der Bann gebrochen, denn drei Minuten später erhöhte Bogdan Rangelov aus halbrechter Position mit einem Schuss ins lange Eck. Kurz vor der Pause köpfte Djamal Ziane nach einer Flanke von Leon Heynke zum 3:0-Pausenstand ein.

Beide Teams lieferten sich in Obermaßfeld bei Meiningen eine muntere Partie. Justin Petermann brachte den FCC schließlich mit einem trockenen Schuss ins lange Eck in Führung (26.). Auch danach blieb Jena am Drücker, das den Gästen nur wenig Freiheiten gewährte. Weitere Treffer bis zur Pause gelangen jedoch nicht. Das änderte sich in der zweiten halbzeit, als Elias Rosner aus Nahdistanz das 2:0 markierte (62.). Trotz des Rückstandes steckte Aubstadt nicht auf, doch es fehlte in der Offensive an der letzten Präzision. Ein Fehler im Aufbauspiel der Bayern nutzte schließlich erneut Petermann, der aus 16 Metern zum Endstand einnetzte (83.).