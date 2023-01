Der 1. FC Lok Leipzig hat auch sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf den Restart in der Regionalliga gewonnen. Im Trainingslager in der Türkei holte das Team von Trainer Almedin Civa ein achtbares Unentschieden gegen den polnischen Erstligisten Korona Kielce. Tore fielen in einer intensiven und ausgeglichenen Begegnung nicht. Lok hatte in den ersten 45 Minuten durch Djamal Ziane und Theo Ogbidi gute Möglichkeiten, doch beide zielten knapp daneben.