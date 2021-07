Regionalligist Chemnitzer FC hat in einem Testspiel bei Oberligist VFC Plauen 1:1 (0:1) gespielt. Der CFC kam am Mittwoch (07.07.2021) gut in die Partie, doch mit zunehmender Zeit steigerten sich die Vogtländer. Nach einem Ballverlust des CFC konterten die Plauener und schlossen mit Kretzer aus 20 Metern platziert ins kurze Eck zum 1:0 ab (26.). Das Team von CFC-Cheftrainer Berlinski versuchte im Anschluss, das Ergebnis zu korrigieren, doch die VFC-Abwehr ließ keinen Gegentreffer zu.