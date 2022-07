Fußball | Testspiele CFC, Lok und Chemie gehen siegreich vom Testspiel-Rasen

Der Saisonstart in Fußball-Deutschland steht kurz bevor. Das bedeutet für die mitteldeutschen Mannschaften, sich in den letzten Testspielen den nötigen Feinschliff abzuholen. Dem Chemnitzer FC gelang das wunderbar in Plauen, Lok Leipzig brauchte in Eilenburg mehr Nerven. Genau wie Stadtrivale Chemie Leipzig beim FC Grimma.