Im ersten Spiel 2021 hat sich der Chemnitzer FC gegen Regionalliga-Konkurrent VfB Auerbach mit 2:0 (0:0) durchgesetzt. Im Stadion an der Gellertstraße brachte Neuzugang Benjika Caciel nach Pass von Kevin Freiberger den CFC in der 55. Minute in Führung. In der Schlussphase machte Freiberger mit dem 2:0 selbst alles klar (90.).