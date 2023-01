Antonio Jonjic brachte die "Veilchen" nach feiner Vorarbeit von Dimitrij Nazarov in der zwölften Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Energie-Offensivspieler Niklas Geisler der Ausgleich, mit 1:1 ging es in die Kabinen. Nach dem Wechsel traf Marvin Stefaniak per direktem Freistoß aus gut 20 Metern zum 2:1 (61.) für die Gastgeber, Elias Huth stellte mit einem verwandelten Foulelfmeter (76.) den 3:1-Endstand her.