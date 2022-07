Regionalligist Chemnitzer FC ist auch in seinem vierten Testspiel dieses Sommers ungeschlagen geblieben. Die Himmelblauen, bei denen Probespieler Stephan Mensah in der Startelf stand, trennten sich am Freitagabend (15. Juli) mit 2:2 (2:1) vom tschechischen Zweitligisten 1. FK Pribram. In Lunzenau vollendete Angreifer David Surmaj einen Konter zur Führung der Gäste (13.), ehe Felix Brügmann nach Zuspiel von Robert Berger ausglich (20.). Dank Stanley Kellers feinem Heber legte der CFC zehn Minuten später nach (30.). Kurz nach Wiederanpfiff schlug Pribram in Person von Jakub Zeronik zurück (50.). Dabei blieb es bis zum Schluss.