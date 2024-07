In einem Testspiel zweier Fußball-Regionalliga-Rivalen hat der Hallesche FC am Freitag den 1. FC Lok Leipzig mit 1:0 bezwungen. Das Goldene Tor erzielte Max Kulke mit einem herrlichen Freistoß in den Winkel (34.). Der Erfolg für die offensiv präsenteren Gastgeber fiel vor 3.200 Fans verdient aus. Lok kassierte seine erste Testspielniederlage.